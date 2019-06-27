Украинские полицейские жалуются на некачественную обувь
Киев, 27 июня, 2019, 16:57 — ИА Регнум. «С 2018 года министерство внутренних дел Украины закупает некачественную обувь для сотрудников Национальной полиции». Об этом 27 июня заявил на брифинге в Киеве начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко.
При этом он признался, что умолчал и скрыл факт этого правонарушения в МВД.
Он сообщил, что в ботинке вместо мембраны стоит обычный поролон.
Он считает, что в МВД «проблем в миллион раз больше, чем у нас». «Тем не менее на это никто не обращает внимания. Всем интересно задушить министерство, играйтесь где хотите, только не на армии», — подытожил Марченко.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Национальное антикоррупционное бюро расследований Украины открыло уголовное производство по факту поставки некачественных рюкзаков по завышенным ценам в нацгвардию Украины. После обысков НАБУ задержало сына министра МВД Арсена Авакова Александра, бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря, а также представителя фирмы, которая выиграла тендер по поставкам рюкзаков Владимира Литвина. Им вменяют растрату на сумму 14 млн грн (535 тыс. долл.) в 2015 году. Стоимость одного рюкзака из тех, что МВД закупало для Нацгвардии, составляла 555 грн (21 долл.), хотя по итогам тендерной процедуры их приобрели по 2899 грн (110 долл.) за штуку, сообщил прокурор Александр Снегирев в ходе заседания Соломенского райсуда Киева.
В сентябре 2018 года Червонозаводской суд Харькова принял решение по делу о закупке силовиками рюкзаков. Так, сын министра внутренних дел признан невиновным. При этом Литвин полностью признал свою вину, согласился возместить почти 5 млн грн (191 тыс. долл.) убытков государству. Ему дали год испытательного срока.