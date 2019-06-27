Воронеж, 27 июня, 2019, 16:37 — ИА Регнум. В Воронеже школу в микрорайоне Процессор начнут строить в 2021 году. Как сообщил ИА REGNUM воронежский активист Антон Гулин, такую информацию местные жители получили из департамента образования Воронежской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По мнению жителей микрорайона, им удалось добиться от властей внимания к своей проблеме благодаря «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом чиновники совсем недавно заявляли, что строительство школы не планируется в обозримом будущем.

Как уже сообщало ИА REGNUM, жители воронежского микрорайона Процессор записали обращение на «прямую линию» с президентом, заявив, что с 2014 года им обещали построить школу, но в итоге отложили её строительство минимум до 2028 года.

В числе жалоб на массовую жилищную застройку без строительства инфраструктуры, которые были направлены из других регионов РФ, проблема воронежцев была озвучена на «прямой линии».