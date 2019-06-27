Нальчик, 27 июня, 2019, 16:35 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии приступили к возведению первой противолавинной галереи. Ее построят в Приэльбрусье, в месте, где чаще всего происходит сход снежных лавин, сообщили ИА REGNUM 27 июня в пресс-службе Эльбрусского района.

Лавина

Как отметили в муниципалитете, в ущелье Адыл-су в 2018 году произошло 14 сходов лавин, в 2019 году — четыре. В непосредственной близости от него расположены несколько альплагерей и социально-реабилитационный центр для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны «Приэльбрусье». После обустройства галереи, которая будет представлять собой тоннель для проезда автомобилей и прохода пешеходов, пребывание людей в местах отдыха при сходе снежных масс станет безопасным.

Длина тоннеля составит почти 95 метров. Его строительство ведется круглосуточно. Объект планируется сдать в декабре 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году после очередной ЧС природного характера в Кабардино-Балкарии ее прежний руководитель Юрий Коков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным высказал обеспокоенность ситуацией, повторяющейся практически каждый год, и призвал включить в государственную программу Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных происшествий подпрограмму противодействия чрезвычайным ситуациям в Кабардино-Балкарии.