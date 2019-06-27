Ярославль, 27 июня, 2019, 16:17 — ИА Регнум. Председателем комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля назначен Александр Асриянц. Об этом пишет официальный сайт мэрии города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Александр Асриянц

В новом статусе Асриянца представили на заседании совета директоров муниципального АО «Ярославльлифт». Чиновник стал заместителем председателя совета директоров.

За несколько месяцев Александр Асриянц несколько раз менял свое место работы в мэрии города. Первоначально его представляли как советника мэра города. Затем он был назначен заместителем мэра по вопросам имущественной и правовой политики, при этом в мэрии его продолжали называть «советником». После публикации декларации о доходах в мэрии перестали отрицать статус Асриянца как заммэра, при этом в начале июня было объявлено, что он вновь перешел в ранг советника мэра.

И вот очередной виток карьеры. Александр Асриянц стал председателем КУМИ. С точки зрения иерархии, он занял более низкую ступень по сравнению с статусом «заместитель мэра», но более высокую, чем «советник». Причину этих странных перемещений в мэрии не озвучивают.