Киев, 27 июня, 2019, 16:05 — ИА Регнум. Отмена в судах национализации «ПриватБанка» может привести к финансовому коллапсу Украины, заявила в интервью «Общественному» и «BBC-Украина» экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева.

Bank.gov.ua Валерия Гонтарева

Также она заявила, что возвращение на Украину олигарха Игоря Коломойского после победы на президентских выборах Владимира Зеленского — это «очень плохо… плохо для меня лично и для страны».

Она пожаловалась на угрозы, которые якобы сейчас получает от олигарха.

«В интервью Коломойский заявил, что если я не вернусь в Украину, то он меня вывезет в частном порядке. На английском это kidnapping. Это преступление на территории Великобритании. Я хочу, чтобы это было всем понятно. Если со мной что-то случится, чтобы все знали почему», — сказала, в частности, Гонтарева.

Отвечая на уточняющий вопрос, экс-глава НБУ отметила, что с Коломойским до национализации «ПриватБанка» она встречалась около 20 раз, а в последний раз лично видела его в ночь перед национализацией финучреждения.

«Это была знаменитая ночь, когда собралась большая часть кабмина — министр финансов, разумеется, премьер-министр, министр юстиции, Аваков, президент. Вот в этой комнате я видела Коломойского накануне национализации», — заявила Гонтарева.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию «ПриватБанка». Суд мотивировал свое решение о признании национализации незаконной тем, что ответчики в этом деле не доказали правомерности отнесения банка к категории неплатежеспособных.

Решения еще не вступили в силу, поскольку Нацбанк подал апелляцию. В регуляторе заявляют, что отмена национализации «ПриватБанка», помимо прочего, полностью подорвет сотрудничество с МВФ.

4 июня в ходе визита в Брюссель президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по делу «ПриватБанка» будет защищать только государство и граждан.

«Что касается «ПриватБанка», я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне», — заявил Зеленский.