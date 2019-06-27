Москва, 27 июня, 2019, 16:04 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы на пленарном заседании проголосовали за принятие постановления по итогам ежегодного отчета Центробанка о работе в 2018 году, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

В постановлении депутаты отметили правильный курс ЦБ в вопросе таргетирования инфляции и рекомендовали продолжить такую политику. Кроме того, депутаты также рекомендуют ЦБ рассмотреть вопрос о возможности публиковать информацию по возможным изменениям ключевой ставки, а также прогнозы об экономическом развитии РФ. Госдума также отметила важность вопроса механизма оценки воздействия нормативных актов ЦБ РФ на финансовый рынок и рекомендовала регулятору продумать его.

Помимо этого, отметили депутаты, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) следует проверить крупные банки на вопрос навязывания клиентам страховых услуг со стороны аффилированных с банком компаний. Причем речь как о частных игроках, так и о банках с госучастием.

Центробанку также необходимо расширить условия участия банков в проектном финансировании строительства с использованием эскроу-счетов, чтобы большее количество игроков рынка могли финансировать строительство жилья, уверены депутаты.

Кроме того, члены профильного комитета Госдумы по финрынку также рекомендовали Центробанку и правительству как можно скорее подготовить и внести в Госдуму законопроекты, которые расширяли бы круг лиц, средства которых подлежат страхованию. Кроме того, по мнению депутатов, регулятору стоит также продумать случаи, когда банк вправе страховать большую сумму, чем установленные сегодня 1,4 млн рублей. Речь, в частности, о средствах, появившихся у граждан в ходе получение наследства, продажи квартиры, возмещения ущерба или получения соцвыплат и грантов.