Токио, 27 июня, 2019, 16:08 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Японии Таро Коно попросил правительство Индонезии немедленно возобновить процесс репатриации останков японских солдат. Эта просьба, как сообщает Sindonews, была передана главой МИД Японии во время встречи с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди в Токио 27 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Согласно информации посольства Японии в Джакарте, Таро Коно высоко оценил лидерство Индонезии в Юго-Восточной Азии и выразил желание внести свой вклад в стабильность и процветание Индо-Тихоокеанского региона посредством сотрудничества с Индонезией.

«Глава МИД Японии обратился к Ретно Марсуди с просьбой дать указания соответствующим ведомствам, с тем чтобы можно было немедленно возобновить репатриацию останков японских солдат. Таро Коно также выразил желание продолжить сотрудничество путем наращивания двустороннего потенциала в сфере борьбы с пластиковыми отходами в море», — говорится в заявлении посольства Японии.

Кроме того, глава МИД Японии также поприветствовал подписание различных меморандумов о сотрудничестве между двумя странами, включая репатриацию останков японских солдат с Папуа, оказание помощи, связанной с восстановлением провинции Центральный Сулавеси после землетрясения и цунами, сотрудничество между береговой охраной Японии и Индонезии.

В ходе встречи главы МИД Японии и Индонезии обсудили ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, встречу министров иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), конфликт в Южно-Китайском море и положение на Корейском полуострове.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Японии и Индонезии подписали меморандум о взаимопонимании в сфере репатриации останков японских солдат из индонезийской провинции Папуа, которые боролись против США на стороне Германии во Второй мировой войне.