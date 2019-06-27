Киев, 27 июня, 2019, 16:00 — ИА Регнум. Правоохранительные органы должны привлечь к ответственности виновных в хищениях бюджетных средств в оборонно-промышленном комплексе Украины. Об этом сегодня, 27 июня, в ходе совещания Совета национальной безопасности и обороны страны заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Цитата из к/ф «Слуга народа 3». реж Алексей Кирющенко. 2019. Украина Зеленский

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«Те, кто воровал в армии, должны быть наказаны, — сказал украинский лидер. — Эти люди должны ответить за содеянное, а мы не должны ни в коем случае допустить повторения этого позора перед нашей армией».

Президент констатировал, что сфера оборонных закупок не реформирована и наименее прозрачна среди всех. Поэтому, по его мнению, прозрачность оборонных закупок необходимо увеличивать, а секретность должна оставаться только там, где она целесообразна.

Глава государства поручил участникам совещания в течение семи дней предоставить предложения по результатам сегодняшнего заседания.

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В Раде началось расследование хищений в системе ВСУ

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года после публикации расследования хищений в армии Украины, которое провели журналисты проекта «Наші гроші», в Киеве разгорелся скандал. В публикации утверждалось, что высокопоставленные украинские чиновники через фирмы-прокладки закупали запчасти к военной технике контрабандным путём в России. При этом детали продавались предприятиям госконцерна «Укроборонпром» по завышенным ценам. По их данным, к коррупционным схемам причастно окружение бывшего президента Украины Петра Порошенко.

В мае 2019 года экс-заместитель главы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов подал в Государственное бюро расследований заявление об отмывании экс-президентом Петром Порошенко украденных у армии средств через офшорные сделки. По его сведениям, таким образом бывший украинский лидер легализовал $300 млн долларов доходов.