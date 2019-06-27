Лондон, 27 июня, 2019, 15:59 — ИА Регнум. Формат розыгрыша Кубка Федерации по теннису будет изменён. Об этом 27 июня объявила Международная федерация тенниса (ITF).

(сс) Cynthiamcastro Теннис

С 2020 года будет проводиться финальный раунд, в котором примут участие 12 сборных. Всего в соревнованиях будут участвовать 20 национальных команд.

С 2020 по 2022 год матчи финального раунда будет принимать Будапешт. В 2020 году они пройдут с 14 по 19 апреля.

Финалисты турнира гарантируют себе участие в розыгрыше на следующий год. Остальные сыграют в квалификационном раунде. Матчи будут состоять из двух одиночных встреч и одной парной.

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