Киев, 27 июня, 2019, 16:05 — ИА Регнум. Экс-глава национального банка Украины Валерия Гонтарева 27 июня в интервью телеканалу «Громадське» заявила, что олигарх Игорь Коломойский якобы пригрозил ей похищением.

Bank.gov.ua Валерия Гонтарева

«Лично мне он угрожает. В интервью Коломойский заявил, что если я не вернусь на Украину, то он меня вывезет в частном порядке. По-английски это «kidnapping» (похищение — ИА REGNUM ). Это преступление на территории Великобритании. Я хочу, чтобы это было всем понятно. Если со мной что-то случится, чтобы все знали почему», — рассказала она.

Гонтарева также добавила, что до национализации «Приватбанка» встречалась с Коломойским около 20 раз, в последний раз — в ночь перед национализацией.

В данный момент она живёт в Лондоне и преподаёт в Лондонской школе экономики. Возвращаться на Украину она не хочет «из-за отсутствия верховенства права в стране».

Напомним, в конце 2016 года Украина национализировала принадлежавший Коломойскому «Приватбанк».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Коломойский согласился на возвращение своей доли в «Приватбанке» не «живыми деньгами», а акциями банка.

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