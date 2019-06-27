* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Дамаск, 27 июня, 2019, 15:56 — ИА Регнум. Представитель Демократических сил Сирии (ДСС) Мустафа Бали заявил о пленении пяти челнов группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 27 июня он написал на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Курдские боевики

По его словам, спецоперация по поимке террористов проводилась в сирийском Манбидже, а также в районах Ракки — некогда столице квазигосударственного террористического образования.

«Контртеррористические подразделения задержали пятерых членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе двух успешных рейдов в сельских районах Ракки и Манбиджа» Мустафа Бали

Напомним, представители ДСС, состоящие преимущественно из сирийских курдов, ведут активную борьбу с террористами в стране, курдские повстанцы внесли существенный вклад в разгром бандформирований.