Сирийские курды пленили пятерых членов ИГИЛ*
* ИГИЛ — запрещённая в России организация
Дамаск, 27 июня, 2019, 15:56 — ИА Регнум. Представитель Демократических сил Сирии (ДСС) Мустафа Бали заявил о пленении пяти челнов группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 27 июня он написал на своей странице в Twitter.
Иван Шилов ИА REGNUM
Курдские боевики
По его словам, спецоперация по поимке террористов проводилась в сирийском Манбидже, а также в районах Ракки — некогда столице квазигосударственного террористического образования.
«Контртеррористические подразделения задержали пятерых членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе двух успешных рейдов в сельских районах Ракки и Манбиджа»
Напомним, представители ДСС, состоящие преимущественно из сирийских курдов, ведут активную борьбу с террористами в стране, курдские повстанцы внесли существенный вклад в разгром бандформирований.