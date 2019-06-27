Москва, 27 июня, 2019, 15:51 — ИА Регнум. У работающих жителей России изменилось мнение об идеальном работодателе. Снизилась доля тех, для которых самая главная характеристика работодателя — высокая зарплата — с 75% в 2018 году до 68% в 2019 году. Такие данные представило Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

Иван Шилов ИА REGNUM Трудовая книжка

Размер зарплаты переместился на второе место (68%). Наличие хорошего социального пакета посчитали главным 65% опрошенных.

Выросло число работающих, для которых важна стабильность компании, — с 51% в 2018 году до 57% в 2019 году.

Карьерный рост имеет большое значение для 48% работающих граждан РФ. Возможностей для обучения важна для 28%, условия для самореализации и развития — для 29%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года для 77% работающих жителей России самой основной характеристикой «идеального» работодателя была высокая заработная плата.

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