Тбилиси, 27 июня, 2019, 15:56 — ИА Регнум. Городской суд Тбилиси отказал в помещении под стражу депутата Никанора Мелии, обвиняемого в организации и участии в беспорядках 20 июня. Об этом сообщает 27 июня телеканал «Рустави 2».

European People's Party Никанор Мелия

Об аресте депутата ходатайствовала прокуратура. Суд постановил отпустить Мелию под залог в 30 тыс. лари.

Мелии ранее предъявили обвинение по статье 225 Уголовного кодекса Грузии об организации группового насилия, руководстве насилием и активном участии в нём.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура возбудила против Мелии уголовное дело и потребовала от парламента приостановки его мандата, так как на манифестациях 20 июня депутат активно призывал к вторжению в парламент. Вечером 26 июня парламент Грузии приостановил депутатский мандат члена фракции «Национальное движение» Мелии, чем фактически позволил поместить его под арест.

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