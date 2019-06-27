Чебоксары, 27 июня, 2019, 15:49 — ИА Регнум. В обновлённый федеральный реестр лиц, которые были уволены в связи с утратой доверия, попали 13 жителей Чувашии, из них большинство — депутаты и чиновники. Сведения обнародованы на сайте госслужбы по данным на 17 июня 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Владимир Маковский. Секрет (фрагмент). 1884

Всего в единый реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, включены 1311 депутатов и должностных лиц, которые были уволены в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения. Среди них не только те, кто не подал декларации о доходах, но также и чиновники, осуждённые за взятку и иные нарушения закона, или ставшие фигурантами уголовных дел. В чёрный список также попали 13 должных лиц из Чувашии, из них пятеро включены в реестр в 2019 году, остальные — в 2018 году. Это пятеро бывших республиканских и сельских чиновников, пятеро депутатов, двое полицейских и один сотрудник системы исполнения наказаний.

Что касается государственных служащих, то в реестре числятся три бывших республиканских чиновника: экс-начальник финансово-экономического отдела минспорта Чувашии, бывший помощник министра строительства и экс-консультант отдела экономического анализа и финансового контроля минстроя Чувашии. Также в списке — бывший начальник отдела строительства и ЖКХ администрации Шемуршинского района и экс-глава Богатыревского сельского поселения Цивильского района.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта 21 019 года чувашским следственным управлением СКР по итогам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника финансово-экономического отдела — главного бухгалтера министерства спорта Чувашии. Её подозревают в растрате при оплате расходов за услуги связи. Ущерб оценивается следствием в 18 тыс. рублей. Кроме того, продолжается проверка по факту оплаты служебной сотовой связи одному из бывших руководителей минспорта, уволенному несколько лет назад.

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Напомним, в прошлом году по итогам прокурорской проверки, проведённой совместно с правоохранительными органами, в связи с утратой доверия был уволен помощник министра строительства, который использовал служебное положение в интересах коммерческой организации.

По отрицательным мотивам также были уволены инспектор ДПС ГИБДД в Батыревском районе, старший следователь следственного отделения полиции в Марпосадском районе, начальник Ядринского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН РФ в Чувашии.

За нарушение антикоррупционного законодательства досрочно были прекращены полномочия одного из депутатов собрания Ядринского района, двух депутатов Большеатменского сельского поселения Красночетайского района, а также двух депутатов в Кшаушском поселении Чебоксарского района и Ярабайкасинском поселении Моргаушского района.

Сегодня, 27 июня, прокуратура Чувашии распространила сообщение о том, что одним из депутатов Ярабайкасинского поселения на момент проверки не были представлены в администрацию района сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Полномочия парламентария были прекращены досрочно в связи с утратой доверия.