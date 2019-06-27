Москва, 27 июня, 2019, 15:35 — ИА Регнум. Тема доступности бесплатного высшего образования для недавних российских школьников стала шокировать общество еще несколько лет назад. Официальные заявления Минобрнауки России почему-то расходятся с реальным положением дел в крупных городах. Получить качественное образование в престижном или не очень московском вузе становится уже нереально, заявил корреспонденту ИА REGNUM PR-директор ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

Заболотский Николай. За учебой. 1951

Ситуацию отягощают два факта. Государство, забывающее о своих социальных обязанностях, экономит не только на будущих специалистах, но и на преподавательском, научном персонале высших учебных заведений страны. Зарплаты сотрудников вузов не растут, ежемесячные выплаты даже в Москве в размере 20−30 тыс. руб. почему-то не считаются зазорными.

«По официальным данным, всего по России объем установленных контрольных цифр приема в 2017 году составлял 504,3 тыс. бесплатных мест, затем в 2018 году он вырос до 514,8 тыс. и к 2019 году снизился до 495,8 тыс. мест. И вопрос демографии (в 2019 году выпускников школ меньше, чем в прошлом году) здесь не главный. Видно отстранение государства от важнейшей обязанности приумножать население России с высоким человеческим капиталом», — считает эксперт.

Сегодня подготовка абитуриента к экзаменам стоит от 200 до 300 тыс. руб. Год платного обучения в Бауманке будет стоить родителям около 240 тыс. руб., а в Финансовом университете — около 400 тыс. руб. Массовый процесс обучения за деньги начался в середине 90-х, но сегодня в стране профицит на фоне очень ощутимого сокращения доходов граждан. Это грозит социальным взрывом.

«Сегодня всё громче и громче идут разговоры (не только на кухнях, в социальных сетях) — на каких основаниях в российских школах учатся дети гастарбайтеров, ведь в будущем они займут места коренных российских граждан в вузах с бесплатными местами или, еще хуже, станут причиной введения платного образования в средних школах», — высказал свое мнение Лобода.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость обучения на платных отделениях российских вузов за последний год выросла в среднем по стране на 15−19%, писали СМИ со ссылкой на данные Росстата.

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