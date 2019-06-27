Исламабад, 27 июня, 2019, 15:40 — ИА Регнум. Президент Афганистана Ашраф Гани прибыл в Пакистан для переговоров с премьер-министром страны Имран Ханом, об этом 27 июня сообщает Al Arabia.

(сс) Navy Petty Officer 1st Class Dominique A. Pineiro Президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай

Данный визит стал первым для лидера Афганистана с момента вступления в должность главы пакистанского правительства. Стороны обсудят развитие двусторонних отношений.

Также на повестке дня будет вопрос о мирном решении конфликта между властями Афганистана и боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Гани надеется на поддержку со стороны Исламабада.

Напомним, внутренний конфликт продолжается в Афганистане около 17 лет. В настоящее время противоборствующие стороны зашли в своем противостоянии в тупик, поэтому согласились сесть за стол переговоров. Пакистан играет важную роль в посредничестве между противниками.