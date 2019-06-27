Луганск, 27 июня, 2019, 15:38 — ИА Регнум. Должностные лица 14-й бригады ВСУ в течение июня продали мирному населению около восьми тонн ворованного топлива, заявил 27 июня на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, ссылаясь на данные разведки.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ

«В течение июня было продано пять тонн бензина и три тонны дизтоплива, которое впоследствии списано как использованное при эксплуатации техники, фактически находящейся в неисправном состоянии», — рассказал он.

Чтобы разобраться в ситуации, командование карательной операции против Донбасса направило специальную комиссию.

Читайте также: У 70% техники 25-й бригады ВСУ обнаружены неисправности — НМ ЛНР