Луганск, 27 июня, 2019, 15:21 — ИА Регнум. Командование карательной операцией против Донбасса приняло решение усилить снайперами подразделения, расположенные у линии соприкосновения с ЛНР, заявил 27 июня на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, ссылаясь на данные разведки.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«В расположение 14-й бригады ВСУ, в район населённого пункта Сокольники прибыло пять снайперских пар, прошедших подготовку на базе 142-го учебно-тренировочного центра Сил специальных операций ВСУ», — рассказал он.

Филипоненко добавил, что на эти меры ВСУ вынудили пойти наблюдатели ОБСЕ, усилившие мониторинг использования запрещённых Минскими соглашениями видов оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее украинские силовики обстреляли четыре посёлка на территории ЛНР.

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