Мурманск, 27 июня, 2019, 15:14 — ИА Регнум. Из Москвы в Мурманск началась отправка багажа родственникам пассажиров сгоревшего в «Шереметьево» самолета Sukhoi Superjet 100.

Андрей Грук ИА Красная Весна «Шереметьево»

По данным популярных телеграм-каналов, чемоданы мурманчан транспортируют в специальной упаковке, поскольку многие из них повреждены огнем.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 5 мая лайнер авиакомпании «Аэрофлот» загорелся при посадке в столичном аэропорту. Погиб 41 человек, из них 26 — жители Мурманской области.