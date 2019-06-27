Москва, 27 июня, 2019, 15:23 — ИА Регнум. Владельцы дорогих немецких автомобилей Mercedes и BMW чаще других скрывают номера своих авто на парковках в Москве. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

Дарья Антонова ИА REGNUM Парковка

Однако эти действия не помогают владельцам премиальных авто избежать штрафов за неуплату парковки.

«Пешие инспекторы ГКУ «АМПП» освобождают номера автомобилей, стоящих на платных парковках, от посторонних предметов и проверяют оплату», — сообщили в АМПП.

Сообщается также, что с начала 2019 года в Москве было выявлено 1728 автомобилей Mercedes и 1656 BMW с закрытыми государственными регистрационными знаками.

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