Лондон, 27 июня, 2019, 15:09 — ИА Регнум. Встреча премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и президента РФ Владимира Путина состоится в рамках саммита G20 в Осаке. Об этом сообщил пресс-секретарь главы британского правительства, передает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

По словам представителя Мэй, предстоящая встреча лидеров не означает нормализации отношений России и Великобритании. Это возможность гарантировать, что позиция Лондона полностью понята российской стороной.

Он добавил, что Москве известна позиция Лондона по инциденту в Солсбери и иному «враждебному поведению». Британия открыта для отношений при условии отказа России от действий, якобы подрывающих международные соглашения и коллективную безопасность.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит лидеров стран Группы двадцати пройдет в японской Осаке 28 и 29 июня. В Кремле ранее не исключили переговоров Путина с президентом США Дональдом Трампом в рамках мероприятия.

Читайте также: В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Трампа в Осаке