Москва, 27 июня, 2019, 15:01 — ИА Регнум. Индексация тарифов системы «Платон», проведённая не вовремя и без заблаговременного оповещения участников рынка, может плохо отразиться на потребителях, считает ведущий специалист по международному экспедированию калининградского офиса транспортной компании «Даксер» Дмитрий Запорожец. Об этом он рассказал ИА REGNUM 27 июня, комментируя новость о том, что производители продуктов, ретейлеры и транспортные компании обратились с письмом к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой перенести индексацию тарифа системы «Платон» с июля на февраль 2020 года.

AlexChirkin Система сбора денег «Платон»

«О самом письме не было известно ранее, однако я соглашусь с позицией Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики, — сказал Запорожец. — Подобного рода решения необходимо озвучивать заблаговременно, чтобы рынок успел подготовиться к изменениям. Любые резкие изменения, пусть даже и незначительные, могут негативно сказаться не только на всех участниках рынка, но и на конечных потребителях».

К тому же, как заметил эксперт, 1 июля заканчивается действие постановления правительства о сдерживании роста цен на топливо.

«Это может сказаться на рынке куда сильнее, — предположил Запорожец. — В этой связи изменение тарифа системы «Платон» кажется несвоевременным решением, и идея о переносе индексации тарифов на 1 февраля 2020 года в связи с этим будет более правильной. В любом случае больших изменений в деятельности транспортных компаний не произойдёт, однако стабильная среда более благоприятна для рынка».

Напомним, как сообщалось ранее, согласно данным РБК, обращение к председателю правительства Дмитрию Медведеву по поводу индексации тарифов системы «Платон» для большегрузных автомобилей 25 июня направили шесть отраслевых союзов. Среди его авторов — Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики, Национальная мясная ассоциация, Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, Ассоциация компаний розничной торговли, Национальный союз производителей молока и Российский зерновой союз.