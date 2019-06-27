«Несвоевременно» – эксперт об изменениях тарифов системы «Платон»
Москва, 27 июня, 2019, 15:01 — ИА Регнум. Индексация тарифов системы «Платон», проведённая не вовремя и без заблаговременного оповещения участников рынка, может плохо отразиться на потребителях, считает ведущий специалист по международному экспедированию калининградского офиса транспортной компании «Даксер» Дмитрий Запорожец. Об этом он рассказал ИА REGNUM 27 июня, комментируя новость о том, что производители продуктов, ретейлеры и транспортные компании обратились с письмом к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой перенести индексацию тарифа системы «Платон» с июля на февраль 2020 года.
К тому же, как заметил эксперт, 1 июля заканчивается действие постановления правительства о сдерживании роста цен на топливо.
Напомним, как сообщалось ранее, согласно данным РБК, обращение к председателю правительства Дмитрию Медведеву по поводу индексации тарифов системы «Платон» для большегрузных автомобилей 25 июня направили шесть отраслевых союзов. Среди его авторов — Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики, Национальная мясная ассоциация, Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, Ассоциация компаний розничной торговли, Национальный союз производителей молока и Российский зерновой союз.