Маунтин-Вью, США, 27 июня, 2019, 14:58 — ИА Регнум. Видеосервис YouTube позволит своим пользователям самостоятельно настраивать систему рекомендаций на домашней странице и в предложениях Up Next. Об этом компания рассказала 26 июня в своем блоге.

(сс) Leon Bublitz YouTube

На главной странице видеохостинга появились темы, которые подбираются в зависимости от ранее просмотренных видео. Кроме этого пользователям будет доступна функция удаления из выдачи роликов тех каналов, которые они не желают смотреть. Видеосервис также будет объяснять им, почему он предлагает посмотреть то или иное видео. Соответствующая информация будет появляться в специальном разделе под роликом.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что YouTube тестирует дизайн мобильного приложения, в котором будет присутствовать отдельное окно комментариев. Эта тестовая версия сейчас доступна пользователям, проживающим в Индии.