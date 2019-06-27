Москва, 27 июня, 2019, 14:57 — ИА Регнум. Расширение списка профессий, к которым полагается «сельская» надбавка к пенсии в размере 25%, вполне разумное и своевременное решение, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Во-первых, ни для кого не секрет, что заработные платы в сельской местности невысоки, а условия жизни и труда заметно тяжелее, чем в городе. Необходимость содержать собственное хозяйство сопряжена с немалыми расходами и трудной физической работой. Так что увеличение пенсии для сельских жителей выглядит вполне заслуженным», — полагает эксперт.

При этом в расширенный список попал целый ряд профессий, таких как сторож, кладовщик или кочегар, которые считаются низкооплачиваемыми, и не будь этой надбавки, по выходу на пенсию пожилые люди, трудившиеся по этим специальностям, могли бы рассчитывать лишь на минимально возможное пенсионное обеспечение.

«Во-вторых, демографическая ситуация, и так непростая по стране в целом, в сельской местности и вовсе выглядит катастрофической. Так что среди приоритетных направлений развития отечественной экономики удержание людей «на селе» является одной из первостепенных задач. И увеличение пенсий для сельских жителей вполне может послужить одним из рычагов для достижения указанных целей», — считает Вакуленко.

Как сообщало ИА REGNUM, в России расширен список сельских профессий, представителям которых полагается 25-процентная надбавка к пенсии. Помимо специальностей в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве, в перечень включены универсальные должности.

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