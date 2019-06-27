Cписок стран, чьи граждане могут посетить Калининград по бесплатной визе
Калининград, 27 июня, 2019, 14:50 — ИА Регнум. На сайте консульского департамента Министерства иностранных дел РФ появился полный список 53 стран, граждане которых смогут посещать Калининградскую область по бесплатной электронной визе.
ИА REGNUM сегодня, 27 июня, публикует весь список:
Австрия
Андорра
Бахрейн
Бельгия
Болгария
Ватикан
Венгрия
Германия
Греция
Дания
Индия
Индонезия
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Катар
Кипр
Китай (включая Тайвань)
Корейская Народно-Демократическая Республика
Кувейт
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Малайзия
Мальта
Мексика
Монако
Нидерланды
Норвегия
Оман
Польша
Португалия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Македония
Сербия
Сингапур
Словакия
Словения
Турция
Филиппины
Финляндия
Франция
Хорватия
Чехия
Швейцария
Швеция
Эстония
Япония
Напомним, бесплатные электронные визы в Калининградскую область начнут действовать с 1 июля 2019 года. Виза будет действовать 30 дней и позволит иностранцам из вышеперечисленных стран прибывать в области не более 8 суток подряд. В другие регионы РФ с такой визой въехать будет нельзя.