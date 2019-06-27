Калининград, 27 июня, 2019, 14:50 — ИА Регнум. На сайте консульского департамента Министерства иностранных дел РФ появился полный список 53 стран, граждане которых смогут посещать Калининградскую область по бесплатной электронной визе.

Григорий Фадеев ИА Красная Весна Калининград

ИА REGNUM сегодня, 27 июня, публикует весь список:

Австрия

Андорра

Бахрейн

Бельгия

Болгария

Ватикан

Венгрия

Германия

Греция

Дания

Индия

Индонезия

Иран

Ирландия

Исландия

Испания

Италия

Катар

Кипр

Китай (включая Тайвань)

Корейская Народно-Демократическая Республика

Кувейт

Латвия

Литва

Лихтенштейн

Люксембург

Малайзия

Мальта

Мексика

Монако

Нидерланды

Норвегия

Оман

Польша

Португалия

Румыния

Сан-Марино

Саудовская Аравия

Северная Македония

Сербия

Сингапур

Словакия

Словения

Турция

Филиппины

Финляндия

Франция

Хорватия

Чехия

Швейцария

Швеция

Эстония

Япония

Напомним, бесплатные электронные визы в Калининградскую область начнут действовать с 1 июля 2019 года. Виза будет действовать 30 дней и позволит иностранцам из вышеперечисленных стран прибывать в области не более 8 суток подряд. В другие регионы РФ с такой визой въехать будет нельзя.