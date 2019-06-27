Нассау, 27 июня, 2019, 14:55 — ИА Регнум. Жительница американского штата Калифорния Джордан Линдси погибла в результате нападения акул на Багамских островах. Об этом сообщает Sky News.

(сс) bluegroper Акула в воде

Линдси, которой был 21 год, и её родственники приехали на Багамы на отдых. Возле острова Роуз девушка занималась снорклингом — плаванием с трубкой и маской, когда на её напали три акулы.

Члены семьи пытались предупредить девушку об опасности, но она не услышала их. Акулы сильно искусали ныряльщицу. В больнице медики констатировали смерть девушки.

Власти Багамских островов выразили соболезнования родным Джордан Линдси.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня акула атаковала молодую американку в штате Северная Каролина. Отец девушки смог отогнать хищника, после чего пострадавшую доставили в больницу. Ей пришлось частично ампутировать ногу.

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