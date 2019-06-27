Калуга, 27 июня, 2019, 14:29 — ИА Регнум. В Калужской области вынесен приговор по факту халатности, повлекшей причинение ущерба национальному парку «Угра». Как сообщил 27 июня корреспонденту ИА REGNUM следователь Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Сергей Сергеев, следствием и судом установлено, что между Износковским лесничеством и гражданином, который намеревался вырубить насаждения для строительства жилого дома, был заключен договор купли-продажи лесных насаждений.

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«В рамках договора лесничий незаконно отвел в рубку территорию лесного участка, находящуюся в границах особо охраняемой природной территории федерального значения «Национальный парк «Угра». В результате халатности лесничего, который фактически перепутал лесные участки, на территории нацпарка были вырублены породы ели, сосны и березы, лесному хозяйству причинен ущерб на сумму более 2,5 миллионов рублей», — сказал Сергей Сергеев.

Приговором суда сотруднику лесничества назначено наказание в виде исправительных работ на срок 8 месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Вопрос с возмещением причиненного ущерба будет решаться в рамках отдельной процедуры.

Ранее к лишению свободы сроком 1,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима приговорён 45-летний заместитель директора ООО «Боровское лесопромышленное предприятие» за незаконную вырубку лесных насаждений. Судом было установлено, что осужденный был осведомлен о запрете рубки сырорастущих деревьев в особо защитных участках эксплуатационных лесов, находящихся в федеральной собственности. Однако он приказал срубить деревья около деревни Борисово Боровского района. Незаконными действиями осужденного лесному фонду был причинен ущерб на сумму более 1,2 млн рублей.