Багдад, 27 июня, 2019, 14:33 — ИА Регнум. В результате удара военной авиации Турции по территории Ирака погиб один мирный житель, об этом 27 июня сообщает Kurdistan.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС Турции

Инцидент произошел в провинции Эрбиль, в результате налета также был тяжело ранен еще один человек, в настоящее время ему оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, вооруженные силы Турции при поддержке тяжелой техники и авиации проводят на территории Ирака спецоперацию «Коготь», направленную против повстанцев из Рабочей партии Курдистана.

Акция согласована с правительством соседнего государства, однако в результате нее периодически гибнут мирные жители.