Москва, 27 июня, 2019, 14:23 — ИА Регнум. Уже в ближайшие годы в российской армии и на флоте будет реализована масштабная программа переоснащения передовым вооружением. Об этом сегодня, 27 июня, на торжественном приёме в честь выпускников высших военно-учебных заведений в Кремле заявил президент РФ Владимир Путин.

Mil.ru Лазерный комплекс «Пересвет», подводный беспилотный аппарат «Посейдон», крылатая ракета с ядерной установкой «Буревестник»

Читайте также: Уже не фантастика: Путин назвал боевые лазеры потенциалом российской армии

Новое российское оружие заставило задуматься «компетентных партнёров»

«Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», лазерная система «Пересвет», тяжёлая межконтинентальная ракета «Сармат», подводный беспилотник «Посейдон», наша крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник», другая современная техника будут поступать в войска в ближайшие годы», — уточнил глава государства.

При этом важно, чтобы молодое пополнение российских офицеров научилось на «отлично» владеть этими современными системами вооружений.

Российский лидер отметил, что именно от офицерского корпуса во многом зависит «результативность нашей работы по укреплению обороноспособности страны, по качественному развитию Вооружённых сил, правоохранительных органов, специальных служб».

Также по теме: Шойгу заявил о принципиально новом оружии для российской армии

Как сообщало ИА REGNUM, образцы стратегического вооружения, которые ранее были засекречены, президент РФ Владимир Путин продемонстрировал 1 марта 2018 года во время выступления с обращением к членам Федерального собрания. Тогда глава государства заявил о разработке в России «беспилотных» подводных аппаратов, показал запуск тяжёлой жидкостной ракеты «Сармат», гиперзвуковой комплекс «Кинжал», ракетный комплекс стратегического назначения «Авангард» и боевой лазер.