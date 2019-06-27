Чебоксары, 27 июня, 2019, 14:19 — ИА Регнум. В столице Чувашии вынесен приговор 42-летнему жителю Красноармейского района, который обвинялся в развращении детей. Эпизоды преступных действий вскрылись после того, как он напал в лифте жилого дома в Чебоксарах на 11-летнюю школьницу, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Цитата из х∕ф «Бесы». Реж. Владимир Хотиненко. 2014. Россия Высматривает жертву

Житель Красноармейского района осуждён за ряд преступлений сексуального характера в отношении девочек, совершённых с 2010 по 2018 годы. Они были вскрыты в ходе расследования по факту нападения 17 сентября 2018 года в северо-западном районе Чебоксар на 11-летнюю девочку: находясь в лифте жилого дома, злоумышленник совершил действия сексуального характера.

В ходе расследования, в том числе благодаря результатам генотипоскопических экспертиз, были раскрыты ещё шесть преступлений аналогичного характера, ранее совершенных в Чебоксарах в подъездах и лифтах жилых домов в отношении девяти других девочек в возрасте 8−11 лет, сообщения о которых были зарегистрированы с 2010 по 2015 годы.

Материалы уголовного дела составили 35 томов, допрошено более 1,25 тыс. свидетелей, проведено более 80 судебных экспертиз. После предъявления доказательств он признал свою вину в полном объёме.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 135 УК РФ («Развратные действия в отношении лиц, заведомо не достигших 12-летнего возраста», — три эпизода) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетних», — 4 эпизода). Ему назначено наказание в виде 12,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год. Приговор суда не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах был вынесен приговор 45-летнему горожанину, которого обвиняли в развратных действиях в отношении девяти детей из шести регионов страны и распространении среди них порнографических материалов. Перед судом предстал директор одной из местных коммерческих организаций. Экспертиза выявила у него расстройство полового влечения в виде педофилии, суд назначил ему 7,5 лет лишения свободы.

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