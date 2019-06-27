Екатеринбург, 27 июня, 2019, 14:23 — ИА Регнум. В Екатеринбурге представили выставку работ известного советского скульптора Петра Сажина. Экспозицию разместили в Свердловской научной библиотеке имени Белинского, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Татьяна Арбенева Выставка работ Петра Сажина

Сажин — один из тех людей, кто оформил образ советского Свердловска в скульптуре. Его авторства — многие значимые объекты города: памятники Комсомолу Урала, Уральскому добровольческому танковому корпусу и Павлику Морозову, бюсты Максима Горького и Василия Блюхера, а также другие известные монументальные произведения искусства.

В экспозиции представлены фото ключевых работ Сажина, эскизы готовых и так и не воплощенных в камне проектов, архивные фотографии и документы.

Напомним, памятник Павлику Морозову в одноименном парке был варварски снесён неизвестными в начале 1990-х. А с памятником Комсомолу Урала долгое время боролась екатеринбургская епархия РПЦ. По информации источника ИА REGNUM в мэрии Екатеринбурга, высшие чины епархии неоднократно высказывали горадминистрации своё неудовлетворение монументом, до сих пор стоящим напротив храма-на-крови.