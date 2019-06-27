Пхеньян, 27 июня, 2019, 14:36 — ИА Регнум. Власти КНДР предостерегли руководство Южной Кореи от вмешательства в переговорный процесс между Пхеньяном и Вашингтоном, об этом 27 июня сообщает Al Arabia.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и КНДР

Заявление, сделанное министерством иностранных дел Северной Кореи, было опубликовано в преддверии официального визита президента США Дональда Трампа в Сеул, который должен состояться в ближайшие выходные, после саммита «Большой двадцатки».

Напомним, в среду, 26 июня, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин раскрыл подробности контактов между Вашингтоном и Пхеньяном. Согласно информации, им предоставленной, стороны ведут переговоры относительно возможности проведения третьего саммита на самом высоком уровне.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын и Дональд Трамп встречались дважды. Последние переговоры закончились провалом, так как стороны не смогли достигнуть соглашения по денуклеаризации Корейского полуострова.