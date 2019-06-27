Киев, 27 июня, 2019, 14:19 — ИА Регнум. К власти на Украине приходят дальтоники, которые не различают цвета, путают черное и белое, не умеют замечать очевидное и благодарить тех, кто действительно служил стране, заявила сегодня, 27 июня, вице-спикер нынешней Верховной рады Ирина Геращенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Таким образом Геращенко отреагировала на заявление главы президентской партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова, который накануне в интервью заявил, что уход Украины из ПАСЕ является «неконструктивным» решением, по сути, раскритиковав действия нынешней делегации.

«Разумков… раскритиковал украинскую делегацию в ПАСЕ. Именно украинскую делегацию, и ни слова не сказал о российской или о европейских, которые вернули в зал подсанкционных преступников… Говорят, он будет спикером в будущем созыве Верховной рады. Обратите внимание — ВР, не Госдумы… » — заявила на это Геращенко.

В свою очередь, политолог Тарас Березовец также заявил, что Украина может совершить совершенно «глупую и неоправданную ошибку», уйдя из ПАСЕ.

«Это чистый инфантилизм. Международная политика это не детский сад! Нужно выходить в зал, куда приедет русская делегация и публично сражаться с ней», — отмечает эксперт, известный своей близостью к лагерю Петра Порошенко.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящий момент Украина приостановила свое участие в летней сессии ПАСЕ в знак протеста против возвращения российской делегации. Вместе с тем, для полноценного выхода из ПАСЕ нужно голосование Верховной рады и решение президента страны. 21 июля на Украине пройдут досрочные парламентские выборы, по итогам которых сменится и делегация в Ассамблее.