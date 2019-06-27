Калуга, 27 июня, 2019, 14:09 — ИА Регнум. По итогам мониторинга пяти месяцев 2019 года в Калужской области было расследовано 576 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, сообщили 27 июня корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

40.мвд.рф Наркотическое средство содержит в своем составе N-метилэфедрон общей массой около 13 гр

Сотрудниками полиции пресечена преступная деятельность 46 лидеров и активных участников преступных групп. В ходе оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято более 67 кг наркотических средств и психотропных веществ, в том числе около 3 кг героина, более 1,5 кг марихуаны, около 1,5 кг гашиша, около 62 кг наркотиков синтетического происхождения и более 200 гр психотропного вещества амфетамин, а так же более 30,5 кг наркосодержащих растений.

Примерно 94% этих преступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких, около 90% связаны со сбытом наркотиков. Зарегистрировано 51 наркопреступление, совершенное несовершеннолетними. Задержано 14 иностранных граждан, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

В 2019 году управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калужской области в рамках профилактической работы организованы и проведены первые этапы Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», а так же межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России».

Напомним, в 2018 году в регионе за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков осуждено 348 человек, из них 228 приговорены к различным срокам лишения свободы.