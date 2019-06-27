Москва, 27 июня, 2019, 13:59 — ИА Регнум. Законопроект о бессрочных полномочиях мировых судей Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Верховный суд предложил исключить из закона «О мировых судьях» норму о предельном возрасте пребывания в должности судьи. Сейчас мировой судья может занимать свой пост до достижения 70 лет.

Одновременно исключается норма о предельном сроке полномочий мирового судьи (сейчас этот срок составляет пять лет).

По мнению авторов законопроекта, это должно унифицировать правовой статус мировых и федеральных судей.

«Мы создаем касту неприкасаемых», — заявил депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг.