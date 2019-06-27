Москва, 27 июня, 2019, 13:51 — ИА Регнум. Проблема так называемых фейк-новостей появилась не сегодня и отнюдь не в России. Такому явлению как фейковые новости уже тысячи лет, что нашло свое отражение уже в религиозных текстах и летописях. А сейчас современные технологии внесли в эту парадигму изменения, заявила корреспонденту ИА REGNUM вице-президент по развитию КРОС Ксения Трифонова.

Иван Шилов ИА REGNUM Фейк

«Доверие к тому, что «пишут в газетах», — не новое явления, как и склонность человечества к конструированию сюжетов и интерпретации реальных событий: газете «Правда» верили почти безусловно, при этом из курса истории нам известно, как быстро рассыпалось, например, «дело врачей», до этого подробно описанное на страницах советской прессы.

Нынешняя ситуация нашей информационной реальности отличается от всех предыдущих тем, что современные технологические возможности создания и распространения контента, а с моей точки зрения, нужно говорить именно о распространении ложного или подложного контента, а не просто информации, сделали этот вопрос таким острым», — считает эксперт.

Технологии сильно ускорили распространение информации и размножили количество авторов и каналов — таким образом, поток информации, который каждую минуту обрушивается на человека, стал огромным. В такой ситуации еще более затруднительно логически обдумывать написанное, а уж тем более невозможно следовать рекомендациям, которые в свое время публиковали издатели в США: проверять первоисточник информации, анализировать представленные мнения, отслеживать вектор дискуссии — на это ни у кого нет времени. При этом человек так устроен, что подсознательно начинает защищаться от угрозы, в данном случае — от огромного вала информации.

«Современное информационное пространство дает нам ощущение трансграничности: мы все уверены в том, что в любую минуту имеем доступ к любой информации, любым ресурсам и источникам, видим и слышим всё, в том числе поэтому мы очень боимся любых ограничений. На мой взгляд, наше ощущение свободы доступа к информации — это не более чем иллюзия.

Новостные агрегаторы, социальные сети (не социальные сети как среда, а социальные сети — как платформа), алгоритмы поисковых систем, подписки, настройки и таргетирование информационных сообщений — все это формирует для каждого человека своего рода информационный «мыльный пузырь», внутри которого он живёт», — пояснила Трифонова.

Так возникает стремление ограничить свое потребление контента, и в этом на помощь приходят технологии настройки своего коммуникационного поля: подписки, закрытые каналы и чаты, своя, родненькая, лента социальной сети, где собраны «свои» люди. И вот самая большая беда наступает в тот момент, когда фейковые сюжеты проникают в эти вроде бы закрытые пространства: раз уж это попало в мой мир, значит, уж это точно и наверняка правда.

«Пузырь прозрачен. Люди, вроде бы, видят всё вокруг, имеют доступ ко всему многообразию источников и поэтому не предпринимают усилий для того, чтобы проткнуть его стенки и выйти в свободный"серфинг» по сети. А ведь еще несколько лет назад, когда все эти механизмы и алгоритмы были не столь совершенны и комфортны для потребителей, они имели гораздо более свободный и широкий доступ к информации, пусть для её получения и требовалось значительно больше личных усилий.

Но нужно учиться разбивать свой информационный пузырь, «серфить» по сети, читать и анализировать. Сегодня то, что для нас доступно, — это проекция действительности на внутреннюю поверхность личного пузыря, размер которого, конечно же, зависит от каждого», — высказала свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, результаты опроса, по словам главы ВЦИОМ Валерия Фёдорова, показали, что каждый второй житель России верит фейковым новостям.

Читайте также: Каждый второй житель России сталкивался с «фейк-ньюс»