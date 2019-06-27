Москва, 27 июня, 2019, 13:52 — ИА Регнум. Московский завод Renault выпустил 100-тысячный кроссовер Renault Kaptur, производство которого началось на предприятии в апреле 2016 года. Об этом 27 июня сообщила пресс-служба российского офиса марки.

Autostat Московский завод Renault

Юбилейным экземпляром стал полноприводный Kaptur белого цвета с чёрной крышей, оборудованный 2-литровым бензиновым мотором и шестиступенчатой «механикой». Renault опубликовало в сети фотографию, на которой запечатлены сотрудники завода вместе с машиной.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее популярной французской маркой в России является Renault. Автомобилей данного производителя было продано в первом квартале 2019 года на российском авторынке 28 581 экземпляр.

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