Киев, 27 июня, 2019, 13:45 — ИА Регнум. Сегодня, 27 июня, на Украине эксперты и политики обсуждают отвод украинских подразделений, который состоялся накануне в районе Станицы Луганской (около 30 км от столицы ЛНР), передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Напомним, что этот отвод был согласован сторонами конфликта еще в 2016 году, но только сейчас Киев решился на его реализацию. Отвод происходил под наблюдением представителей ОБСЕ, которые были по обе стороны. Кроме того, за отводом войск наблюдал лично украинский командующий объединенных сил, генерал-лейтенант Александр Сырский, заявивший, что это только первый этап отвода сторон от окраин Станицы.

Украинский политолог Дмитрий Корнейчук отмечает, что таким образом, по сути Украина начала выполнять Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе, и делает из этого несколько выводов:

«Во-первых, Зеленский выполняет обязательства перед Германией и Францией, которые взял во время своих недавних визитов… Во-вторых, Зеленский заигрывает с Путиным, чтобы показать, что, несмотря на наигранную антироссийскость, собирается выполнять Минские соглашения, нужные Москве… В-третьих, Зеленский перед парламентскими выборами пытается показать электорату Юго-Востока свою пророссийскость», — отмечает эксперт.

Политолог и военный журналист Юрий Бутусов заявляет, что разведение войск — политическое решение президента Зеленского, которое не оправдано военной обстановкой и прямо называет его «ошибкой»

«Цель разведения — украинская сторона собирается восстановить мост из Станицы в Луганск, чтобы облегчить сообщение для жителей оккупированных территорий… Это не одностороннее разведение, и Станицу не сдали… Но господствующая над мостом высота с памятником князю Игорю по-прежнему контролируется противником, она в зону разведения не попадает, и у врага по-прежнему сохраняются тактически выгодные позиции, а дистанция все равно позволяет доставать из тяжелого пехотного вооружения, не говоря уже об артиллерии всех калибров», — отмечает эксперт.

«Разведениями войск свою страну не освободить и Путина не умиротворить… В такой ситуации рассчитывать на успехи и изменение обстановки не приходится. Думаю, разведение войск в сложившейся ситуации — это ошибка Зеленского. Начинать с такого на Донбассе не стоило», — добавляет Бутусов.

ИА REGNUM напоминает, что спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер уже похвалил Киев, назвав «хорошим шагом Украины» отвод сил в Станице Луганской.

Спецпредставитель действующего главы ОБСЕ на Украине Мартин Сайдик, в свою очередь, считает, что что отвод сил от линии «послужит катализатором для дальнейших шагов по мирному решению».