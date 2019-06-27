Астана, 27 июня, 2019, 13:28 — ИА Регнум. В результате аварии на канализационном коллекторе в Уральске без воды остались 120 тыс. человек, сообщает 27 июня издание Informburo со ссылкой на акимат (администрацию) города.

Александр Кульчицкий ИА Красная Весна Водопровод

Прорыв трубы диаметром 800 мм произошел вблизи канализационной насосной станции, сообщили в администрации. Ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме.

Глава Уральска Мурат Мукаев отметил, что после аварии на трубе стоки были переведены на резервную ветку, но прорыв произошел и на ней. В настоящее время приостановлена подача вода в поселок Деркул и северо-восточную часть города.

Напомним, 29 мая 2019 года около 60 тыс. человек в Уральске оказались без воды из-за прорыва вышеуказанной канализационной магистрали. Стекловолоконная труба диаметром 800 мм была смонтирована в 2009 году.

Читайте также: Авария на коллекторе: в Нефтеюганске введен режим ЧС