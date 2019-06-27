Красногорск, 27 июня, 2019, 13:17 — ИА Регнум. Съемки фильма «Брат 3» начнутся в конце июля в подмосковном Красногорске благодаря поступлению средств от спонсоров. Об этом сообщил 27 июня ИА REGNUM PR-директор режиссера и шоумена Стаса Барецкого Вадим Горжанкин.

личный архив Стас Барецкий

«В отличие от «Брата 1» и «Брата 2» это будет не криминальный боевик, а криминальная комедия с элементами драмы. Свое участие в съемке подтвердили звезды шоу-бизнеса», — отметил Барецкий.

Он добавил, что в основном в съемках примут участие малоизвестные, но «перспективные» актеры. В центре сюжета картины — третий, младший брат Данилы Багрова, который мечтает попасть на съемки шоу «Дом-2», и девушка-киллер, устраняющая звезд шоу-бизнеса.

Авторы фильма отметили, что подробнее о фильме расскажут в день запуска съемочного процесса.

Как сообщало ИА REGNUM, о намерении Барецкого снять фильм «Брат 3» стало известно в феврале. Режиссер Сергей Бодров — старший назвал такую идею «странной». Глава Минкульта РФ Владимир Мединский в марте на пресс-конференции попросил журналистов игнорировать создание этого фильма.

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