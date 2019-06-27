США, 27 июня, 2019, 13:12 — ИА Регнум. Американский спортсмен, актёр и политик Арнольд Шварценеггер принял участие в съемках видеоролика в рамках кампании «Kicking Gas». Об этом сообщается на сайте Electricforall.

Gage Skidmore Арнольд Шварценеггер

По сюжету видеоролика Шварценеггер становится агентом по продажам подержанных автомобилей, чтобы разыграть клиентов. Он убеждает их купить автомобили на газовом топливе, хотя они пришли за электрокаром. Приведя все преимущества и недостатки газовых авто и электрокаров, зрителю становится понятно, что последние явно выигрывают.

Видеоролики производятся некоммерческой организацией Veloz для кампании по популяризации электромобилей «Electric For All». Арнольд Шварценеггер и Мэри Николс, которая является председателем Калифорнийского совета по воздушным ресурсам (CARB), официально объединились с Veloz, чтобы помочь с кампанией.

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