Луганск, 27 июня, 2019, 13:17 — ИА Регнум. С 2014 года дипломы вузов Российской федерации получили более 1,5 тысяч студентов Донбасского государственного технического университета (ДонГТУ), заявил на брифинге исполняющий обязанности первого проректора университета по учебной работе Владимир Бондарчук, сообщил 27 июня «Луганский информационный центр».

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«На сегодняшний день университет заключил договоры с 18 вузами Российской Федерации. Среди них ведущие университеты Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка, Ростова и Белгорода», — рассказал он.

Чиновник рассказал, что у студентов есть возможность получить диплом ЛНР и РФ. Для этого они проходят подготовку в ЛНР, а затем выезжают в РФ на защиту диплома.

«С 2014 года более 1500 человек получили диплом РФ, в том числе 50 дипломов с отличием», — отметил Бондарчук.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018—2019 учебном году количество студентов в ЛНР выросло на 2 тыс. по сравнению с учебным годом 2017−2018 и составило более 41 тыс. человек.

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