Сарапул, Удмуртия, 27 июня, 2019, 13:04 — ИА Регнум. Серийное производство синхронного двигателя для артиллерийских комплексов, установленных на российских боевых кораблях, начали специалисты Сарапульского электрогенераторного завода (СЭГЗ, Удмуртия). Об этом 27 июня сообщает пресс-служба предприятия.

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Синхронные двигатели с литерой «М» («моментный») оснащаются специальными магнитами и способны сразу начинать работу на высоких, до 5500 в минуту, оборотах. Это качество двигателей позволяет артиллерийским установкам совершать высокоскоростное вращение в горизонтальной плоскости для быстрого наведения на цель.

По словам генерального директора АО «СЭГЗ» Алексея Беляева, особенностью двигателей является устойчивость к воздействию соляного морского тумана, а также способность работать при температурах от — 50 °C до +70°C.

Разработка двигателя принадлежит Всероссийскому научно-исследовательскому институту «Сигнал». Серийное производство изделия было передано на Сарапульский электрогенераторный завод, чьи мощности позволяют производить синхронные двигатели в необходимом количестве.

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