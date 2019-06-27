Забайкальские школьницы рассказали, как подносили китайцам водку и пиво
Краснокаменск, Забайкальский край, 27 июня, 2019, 13:12 — ИА Регнум. Две школьницы из Забайкалья, матери которых пожаловались журналистам и правоохранителям на то, что их дочерей под предлогом прохождения художественной практики в Китае заставили работать прислугой, вернулись домой, в Краснокаменск. Об этом сегодня, 27 июня, сообщает ZAB.RU. В интервью телеканалу девочки рассказали, как им приходилось подносить китайцам водку и пиво в развлекательных заведениях.
«Я мыла плинтуса, убирала, относила тарелки с едой и открывала алкоголь. Нас возили в монгольский ресторан, где я стояла в прокуренном помещении и разливала мужчинам пиво и водку, хотя мы этого не должны делать, нам об этом никто не говорил», — пояснила одна из школьниц.
Её подруга о странном путешествии говорила мало, зато ёмко:
Матери девочек считают, что избавить детей от прохождения такой «творческой практики» помог лишь широкий общественный резонанс. Если бы не он, никто не знает, когда бы возвратились подростки. По словам несостоявшихся художниц, после того, как история получила общественную огласку, руководитель псевдолетней практики заявила, что девочки ищут проблемы там, где их нет.
Но, судя по тому, что по данному факту следственными органами СУ СК РФ по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка, заявление организатора тура — «мне ничего не будет» — может оказаться слишком самонадеянным. Ну, а родители пострадавших школьниц утверждают, что схема такого «культурного обмена» работала несколько лет.
Кстати, девочки подтвердили, что не только дети из Забайкалья были вывезены в Китай на «практику». По словам одной из них, в одной компании вместе с ними поселили двух девочек из Улан-Удэ (Бурятия). Их возвращение на родину, как выяснилось, было таким же странным, как и сама поездка в Китай.
Ситуацию взял под контроль врио губернатора Забайкалья Александр Осипов. По данным ZAB.RU, он поручил разобраться в этой ситуации и подключить юристов для оказания юридической помощи девочкам и их семьям.
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее матери школьниц в интервью забайкальским телевизионщикам сообщили, что вместо творческой практики по оформлению фасадов зданий и расписыванию стен подростков в Китае заставили работать прислугой. По признанию матерей, девочки испытали настоящий шок от места проживания: вначале это было подвальное помещение без воды, а потом и вовсе недостроенный объект. Обманули и с трёхразовым питанием. А чтобы попасть на работу, детям приходилось идти по территории стройки с торчащей опасной арматурой и провалами в асфальте.