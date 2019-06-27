Краснокаменск, Забайкальский край, 27 июня, 2019, 13:12 — ИА Регнум. Две школьницы из Забайкалья, матери которых пожаловались журналистам и правоохранителям на то, что их дочерей под предлогом прохождения художественной практики в Китае заставили работать прислугой, вернулись домой, в Краснокаменск. Об этом сегодня, 27 июня, сообщает ZAB.RU. В интервью телеканалу девочки рассказали, как им приходилось подносить китайцам водку и пиво в развлекательных заведениях.

Цитата из видео ZAB.RU Школьницы, которые были вынуждена работать в Китае прислугой

«Я мыла плинтуса, убирала, относила тарелки с едой и открывала алкоголь. Нас возили в монгольский ресторан, где я стояла в прокуренном помещении и разливала мужчинам пиво и водку, хотя мы этого не должны делать, нам об этом никто не говорил», — пояснила одна из школьниц.

Её подруга о странном путешествии говорила мало, зато ёмко:

«Поразил менталитет китайцев, как они постоянно подбегали, фотографировали, постоянно трогали, это было неприятно».

Матери девочек считают, что избавить детей от прохождения такой «творческой практики» помог лишь широкий общественный резонанс. Если бы не он, никто не знает, когда бы возвратились подростки. По словам несостоявшихся художниц, после того, как история получила общественную огласку, руководитель псевдолетней практики заявила, что девочки ищут проблемы там, где их нет.

Одна из школьниц, оказавшихся в Китае под видом художественной практики «Она нам сказала, мол, всё решу, мне ничего не будет, вас вывезут, вы только зря всё это подняли. Сказала, что наши мамы с воспалённым мозгом, зачем лезут. Она работает так уже 15 лет».

Но, судя по тому, что по данному факту следственными органами СУ СК РФ по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка, заявление организатора тура — «мне ничего не будет» — может оказаться слишком самонадеянным. Ну, а родители пострадавших школьниц утверждают, что схема такого «культурного обмена» работала несколько лет.

Кстати, девочки подтвердили, что не только дети из Забайкалья были вывезены в Китай на «практику». По словам одной из них, в одной компании вместе с ними поселили двух девочек из Улан-Удэ (Бурятия). Их возвращение на родину, как выяснилось, было таким же странным, как и сама поездка в Китай.

«Дети вчера позвонили, сказали, что уже пересекают границу. И потом мне дочь звонит и говорит: « Мама, мы оказались в Забайкальске, но не понимаем — где. Нас просто из автобуса, можно сказать, выкинули ». И мы приняли меры: так как у девочек были телефоны, за ними приехала патрульная машина ДПС и увезла в отделение полиции, дабы обеспечить их безопасность. Оттуда их под расписку забрал муж. Получается, что дети, как отработанный материал, были выкинуты на российской стороне». Мама одной из девочек Юлия Черепанова

Ситуацию взял под контроль врио губернатора Забайкалья Александр Осипов. По данным ZAB.RU, он поручил разобраться в этой ситуации и подключить юристов для оказания юридической помощи девочкам и их семьям.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее матери школьниц в интервью забайкальским телевизионщикам сообщили, что вместо творческой практики по оформлению фасадов зданий и расписыванию стен подростков в Китае заставили работать прислугой. По признанию матерей, девочки испытали настоящий шок от места проживания: вначале это было подвальное помещение без воды, а потом и вовсе недостроенный объект. Обманули и с трёхразовым питанием. А чтобы попасть на работу, детям приходилось идти по территории стройки с торчащей опасной арматурой и провалами в асфальте.