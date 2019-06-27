Прага, 27 июня, 2019, 13:02 — ИА Регнум. Ранним утром 27 июня парламент Чехии проголосовал по вопросу вынесения вотума недоверия главе правительства страны Андрею Бабишу. Инициатива оппозиции не нашла поддержки необходимого числа депутатов, передает немецкий канал n-tv.

Vlada.cz Андрей Бабиш

За инициативу пяти оппозиционных партий проголосовали 85 из 200 депутатов парламента. Члены коммунистической партии воздержались.

Как сообщало ИА REGNUM, в воскресенье, 23 июня, в Чехии состоялась многотысячная демонстрация за отставку Андрея Бабиша и министра юстиции Марии Бенешовой. Оппозиция обвиняет их в коррупции.

По данным европейских СМИ, в демонстрациях приняли участие 280 тыс. человек.