Киев, 27 июня, 2019, 13:01 — ИА Регнум. Политик Юрий Бойко является наиболее популярным кандидатом в премьер-министры Украины, согласно результатам опроса социологической группы «Рейтинг», опубликованным 27 июня на официальном сайте организации.

Government.ru Юрий Бойко

Число сторонников премьер-министра Украины, который уже имеет опыт государственного управления, превышает число тех, кто хочет видеть главой правительства совершенно нового человека — 55% против 35%.

Наиболее популярными кандидатами в премьер-министры стали Юрий Бойко — 13%, Юлия Тимошенко — 11% и нынешний глава правительства Владимир Гройсман — 10%.

Гройсмана чаще выбирали жители Центральной и Западной Украины, Тимошенко — жители Западной, Северной и Центральной Украины, а Бойко — жители Востока и Юга.

Опрос проводился с 12 по 20 июня, в нём приняли участие 6 тыс. респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее социологи группы «Рейтинг» отметили рост доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому с 50% до 70%.

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