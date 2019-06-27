Москва, 27 июня, 2019, 12:41 — ИА Регнум. Закон, предоставляющий Центробанку РФ право передавать финансовые сообщения компаниям на платной основе, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Нововведение коснется как работы ЦБ с российскими юрлицами, так и его взаимодействия с иностранными компаниями. Так, регулятор получает право передавать за плату финансовые сообщения не только компаниям — клиентам банков, но и другим юрлицам, а также зарубежным банкам, международным организациям и иностранным центральным банкам.

Порядок предоставления таких услуг Центробанк разработает самостоятельно, а с компаниями будут заключаться договоры, в которых будут прописаны все условия предоставления услуги.