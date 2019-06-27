Москва, 27 июня, 2019, 12:33 — ИА Регнум. Власти России исправили несправедливость, расширив список сельских профессий, представителям которых полагается 25-процентная надбавка к пенсии, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«В 2018 году был утвержден перечень работников сельского хозяйства, которым положена доплата к пенсии. Но в этот список не вошли некоторые профессии, должности, специальности, которые относятся к деятельности в сельском хозяйстве, но в Минтруде включили только массовые профессии, а некоторые редкие профессии были пропущены», — пояснила эксперт.

Также не были учтены некоторые нюансы: проживание в сельской местности, изменение профиля деятельности предприятия, относящегося или не относящегося к сельскохозяйственному. Эту несправедливость сейчас исправили максимально. В новый список также включили индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями.

«Те категории работников, которым предусмотрена доплата с 2019 года, оказались обделены в получении доплат к пенсии. Таких работников, конечно, совсем немного, и, может быть, стоило бы исправить свою ошибку, предусмотрев более высокую доплату или выплатив определенную сумму, таким образом компенсировать недополучение доплат за предыдущий год. Для бюджета это не станет серьезной нагрузкой, но устранит несправедливость в получении дополнительных средств», — считает Иванова-Швец.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России расширен списка сельских профессий, представителям которых полагается 25-процентная надбавка к пенсии. Помимо специальностей, характерных только для животноводства, растениеводства и рыбоводства, в перечень включены универсальные должности.

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