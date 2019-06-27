Москва, 27 июня, 2019, 12:21 — ИА Регнум. Суд арестовал предполагаемого отравителя, действовавшего на территории Москвы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 27 июня в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Под арестом

По данным следствия, 9 февраля в 2:25 в тамбуре электрички на Ленинградском вокзале столицы был найден мужчина 1965 года рождения в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сотрудники скорой помощи доставили его в реанимационное отделение, где спустя два часа он скончался.

Экспертиза установила, что причиной гибели стало отравление клозапином (лепонексом), осложнившееся отеком головного мозга. При этом концентрация вещества в крови находилась в критическом состоянии. Также в правоохранительных органах обратили внимание на отсутствие у потерпевшего денежных средств.

Были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и п. «в» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой). Расследование дел установило причастность ранее судимого за убийства и разбои жителя Твери. В результате следственной деятельности были найдены вещи и документы предполагаемых жертв преступной деятельности.

22 июня решением суда подозреваемый был заключён под стражу. Следствие полагает, что мужчина может быть причастен к совершению аналогичных преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня Таганский суд Москвы арестовал предполагаемого серийного отравителя, находившего жертв в общественных пространствах столицы.