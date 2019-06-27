Калуга, 27 июня, 2019, 12:20 — ИА Регнум. На имя главного судебного пристава Калужской области поступила благодарность от руководства управляющей компании из города Суворов Тульской области за профессиональное и добросовестное исполнение должностных обязанностей сотрудниками Управления ФССП России по Калужской области, сообщила 27 июня корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Судебные приставы за работой

По её словам, в межрайонном отделе по особым исполнительным производствам УФССП России по Калужской области на основании решения Арбитражного суда Тульской области было возбуждено исполнительное производство о взыскании с одной из строительных компании города Калуги задолженности в размере 167 тысяч рублей в пользу управляющей компании из города Суворов. Этот долг образовался по договору на оказание услуг по приему и размещению отходов за 2018 год.

«В добровольном порядке руководство организации-должника не исполнило решение суда, в связи с чем калужские судебные приставы приступили к принудительному исполнению. Сотрудниками Службы были направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные организации, от которых получена информация о наличии у неплательщика нескольких расчетных счетов в банках. На эти счета оперативно был наложен арест и с них полностью взыскана вся сумма задолженности в размере 167 тысяч рублей. В настоящее время денежные средства перечислены взыскателю, права которого восстановлены в полном объёме, а исполнительное производство окончено судебными приставами фактическим исполнением», — сказала Любовь Скакун.

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